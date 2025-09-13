Luís Filipe Vieira adverte treinador do Benfica

Luís Filipe Vieira não gostou de ouvir as declarações de Bruno Lage que, antes do encontro com o Santa Clara, que o Benfica acabou por empatar, disse ter sido ouvido pela primeira vez pela direção do clube num mercado de transferências. "No passado, tal como no futuro, temos de cuidar e promover a nossa formação. Um treinador do Benfica -- qualquer um -- que queira ter palavra no mercado, deve aproveitar o que de melhor temos na nossa formação, e temos! É essa aposta na formação que garante sustentabilidade desportiva e financeira, que nos distingue e que deve ser o pilar do nosso futuro", observou Vieira, que trabalhou com Bruno Lage na primeira passagem do setubalense pelos encarnados.O ex-presidente do Benfica e candidato às eleições do clube lisboeta, criticou o regulamento eleitoral, que diz que "parece desenhado para afastar de forma intencional milhares de sócios", contestando, com alguma surpresa, a decisão da Mesa da Assembleia Geral que contempla a possibilidade de voto eletrónico, delineada, exatamente, no intuito de poder alargar o universo votante.A Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Benfica divulgou no início de setembro um projeto de regulamento eleitoral delineado pela direção do clube lisboeta, que contempla a possibilidade de voto eletrónico e tem sido contestado por alguns candidatos às eleições de 25 de outubro. A proposta enviada por Rui Costa será votada a 27 de setembro e entrará em vigor a 1 de outubro.Rui Costa, atual presidente, Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Cristóvão Carvalho e Martim Mayer são os candidatos à liderança do Benfica nas eleições para o quadriénio 2025-2029, marcadas para 25 de outubro..Luís Filipe Vieira assume candidatura à presidência do Benfica