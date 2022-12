Liverpool contrata avançado neerlandês Cody Gakpo ao PSV Eindhoven

O PSV Eindhoven anunciou esta segunda-feira a transferência para o Liverpool do futebolista neerlandês Cody Gakpo, um dos destaques do recente Mundial2022, que ajudará a suprir as baixas por lesão do colombiano Luis Díaz e do português Diogo Jota.

"O atacante de 23 anos partirá a qualquer momento para Inglaterra, onde irá cumprirá as formalidades necessárias antes de se finalizar a transferência", informou esta segunda-feira o PSV no seu site oficial.

Embora nenhum dos dois clubes tivesse revelado, até ao momento, os valores envolvidos no negócio, o diretor geral do clube de Eindhoven, Marcel Brands, admitiu que se tratou de um recorde nas transferências feitas pelo clube, com a imprensa inglesa a estimar uma quantia entre os 40 e 50 milhões de euros (entre 35,4 e 44,3 milhões de libras).

O avançado, de 23 anos, foi um dos protagonistas da primeira fase do Mundial Qatar2022 ao marcar nos primeiros três jogos do Grupo A, dando um contributo importante na caminhada dos Países Baixos até aos quartos-de-final.

Gakpo marcou na estreia frente ao Senegal, na vitória por 2-0, voltou a fazer o 'gosto ao pé' perante o Equador, no empate a um golo, na segunda jornada, e 'assinou' o primeiro golo frente à seleção anfitriã, o Qatar, na última ronda do Grupo A, no triunfo por 2-0.