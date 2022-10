Liga MEO Surf. Vasco Ribeiro regressa em grande

O Bom Petisco Peniche Pro, última etapa da Liga MEO Surf, reduziu no primeiro dia o alargado de candidatos ao título masculino de 11 para nove, com as eliminações de Francisco Mittermayer e João Moreira logo na primeira ronda disputada na praia de Lagide. Vasco Ribeiro, de regresso após uma curta pausa na carreira anunciada a meio de agosto, mostrou-se em forma e capaz de aumentar o seu recorde para seis títulos.

"É incrível poder estar aqui outra vez a competir e sentir-me bem e feliz. Agora, é continuar neste caminho devagarinho", disse Vasco Ribeiro, que venceu a sua bateria com um total de 14,45 pontos, número que só seria superado pelos 14,75 de Halley Batista, que não entra nas contas do título.

Entre os que procuram suceder a Vasco, Guilherme Ribeiro, que está em Peniche como líder do ranking, venceu a bateria 8 de forma relativamente segura, tal como Guilherme Fonseca no heat 9. Luís Perloiro, Afonso Antunes, Francisco Almeida, Joaquim Chaves e Eduardo Fernandes também passaram com triunfos, pelo que Tomás Fernandes, logo no primeiro heat, foi o único a passar com alguma dificuldade, sendo batido por João Vidal.

Este sábado, a partir das 7h45, já haverá embates entre candidatos, com Afonso Antunes e Francisco Almeida no heat 3, enquanto Vasco Ribeiro encontra Joaquim Chaves no 6.

A ronda inicial feminina, e já com Teresa Bonvalot campeã, teve uma surpresa, a eliminação de Érica Máximo.