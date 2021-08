Liga Europa. Sp. Braga joga com sérvios, búlgaros e dinamarqueses

O Sporting de Braga vai defrontar os sérvios do Estrela Vermelha, búlgaros do Ludogorets e os dinamarqueses do Midtjylland no Grupo F da Liga Europa, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira.

Os bracarenses fugiram às equipas das chamadas big-5 e parecem ter todas as condições para assegurar um dos dois primeiros lugares do agrupamento e seguir para os 16avos de final, embora vá ter pela frente os campeões da Sérvia e da Bulgária, , onde jogam os portugueses Josué Sá e Claude Gonçalves, e o vice-campeão dinamarquês.

A fase de grupos da Liga Europa vai ser disputada entre 16 de setembro e 9 de dezembro. Os bracarenses participam por terem vencido a Taça de Portugal, sendo os únicos representantes portugueses nesta competição.

No Grupo D, Pedro Martins e Vítor Pereira vão lutar pela qualificação, num agrupamento que promete ser equilibrado e que tem ainda o Antuérpia, de Dinis Almeida e Aurélio Buta, e o Eintracht Frankfurt, de Gonçalo Paciência.

O Grupo C também está preenchido de representação lusa, com sorteio a colocar o Spartak Moscovo, treinado por Rui Vitória, com o Leicester, de Ricardo Pereira, o Nápoles, de Mário Rui, e o Légia Varsóvia, de Yuri Ribeiro, André Martins, Josué e Rafael Lopes.

Gelson Martins, com o Mónaco, e Bruma, com o PSV Eindhoven, vão cruzar-se no Grupo B, que tem ainda Real Sociedad e Sturm Graz, em mais um agrupamento que promete ser disputado até à última jornada.

Destaque para ainda o Lyon, do guarda-redes Anthony Lopes, que vai competir no Grupo A com Rangers, Sparta Praga e Brondby, e para o Bétis, de William Carvalho, que foi colocado no Grupo G com Bayer Leverkusen, Celtic e Ferencváros.

A fase de grupos, cujo sorteio decorreu em Istambul, vai ser disputada entre 16 de setembro e 09 de dezembro.

A final da edição 2021/22 da Liga Europa vai decorrer em Sevilha, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em 18 de maio.