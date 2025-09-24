Liga Europa arranca com Sp. Braga ambicioso e FC Porto à procura do 3.º troféu

A 55.ª edição da Liga Europa (17.ª desde que foi renomeada e deixou de ser Taça UEFA) arranca esta quarta-feira, 24 de setembro, com Sp. Braga e FC Porto entre os 36 clubes que ambicionam chegar à final de Istambul, no Estádio do Besiktas, marcada para o dia 20 de maio de 2026. Suceder ao Tottenham na lista de vencedores é o objetivo. Os dragões têm um estatuto de antigo vencedor a defender, depois das conquistas de 2003 e 201,1 e foram mesmo os últimos fora das Big-5 (cinco principais ligas da Europa) a erguer o troféu. Desde que a equipa portista, então orientada por André Villas-Boas, hoje presidente do clube, venceu o Sp. Braga na final de 2011 (1-0, com um golo de Radamel Falcao), a Liga Europa foi sempre ganha por emblemas de Espanha (oito vezes), Inglaterra, (quatro), Itália (uma) ou Alemanha (uma). De regresso às competições europeias, 29 anos depois da última participação, o Nottingham Forest, vencedor da Taça dos Campeões Europeus em 1978/79 e 1979/80, é o adversário mais cotado de ambos os emblemas.Na 20.ª participação na Liga Europa, o Sp. Braga entra já hoje em ação e conta com a história e o fator casa a favor. Das sete vezes em que começou o trajeto europeu (nas fases principais da Liga Europa) em casa, só perdeu uma, em 1984/85, diante do Tottenham (0-3). Orientado pelo espanhol Carlos Vicens, que cumpre a primeira época como treinador principal, após coadjuvar Pep Guardiola no Manchester City , o Sp. Braga recebe hoje o Feyenoord (20h00, Sport TV), vencedor da Taça UEFA em 1974 e 2002. Carlos Vicens, além de destacar a qualidade do adversário, reforçou a confiança no grupo e sublinhou a ambição de começar esta fase da competição com uma boa exibição. “Sei que este tipo de competição é difícil, os jogos são desafiantes, a qualidade é muito boa. Estamos focados em nós. Temos a nossa ambição, energia, o querer de começar bem esta competição. Queremos começar a ganhar, sabendo que vai ser difícil, e temos de ser muito bons. É inegável que será complicado, Van Persie tem feito um grande trabalho, mas estamos focados no nosso processo e em dar uma alegria aos nossos adeptos”, disse o treinador dos guerreiros do Minho, na antevisão do encontro de hoje, na Pedreira. Os arsenalistas enfrentam a seguir o Celtic ( 2 de outubro), o Estrela Vermelha (23 de outubro), o Genk (a 6 de novembro), o Glasgow Rangers (27 de novembro), o Nice (11 de dezembro), o Nottingham Forest ( 22 de janeiro) e o Go Ahead Eagles (29 de janeiro). Já os dragões têm um calendário mais acessível e repetem três adversários do Sp. Braga. A equipa de começa por defrontar o RB Salzburgo (amanhã ). Seguem-se Estrela Vermelha (2 de outubro), Nottingham Forest (23 de outubro), Utrecht (6 de novembro), Nice (a 27 de novembro), Malmo (11 de dezembro), Viktoria Plzen (22 de janeiro) e o Glasgow Rangers (29 de janeiro) a fechar a fase liga.O primeiro desafio europeu do italiano Francesco Farioli de dragão ao peito é mais um teste à invencibilidade do FC Porto neste início de época, em que investiu 111,3 milhões de euros em reforços e recuperação de passes de jogadores chave, como Samu, para atacar o campeonato e o regresso à glória europeia. O formato da prova é idêntico ao da Liga dos Campeões, com a fase de liga a jogar-se até 29 de janeiro de 2026. Quem ficar entre o primeiro e o oitavo lugar passa aos oitavos de final, enquanto as equipas da nona à 24.ª posição disputarão o playoff. Do 25.º lugar para baixo serão eliminados. Este ano Portugal só vai ter quatro equipas a contribuir para o ranking, depois da eliminação do Santa Clara no playoff de acesso à Liga Conferência. Além do FC Porto (entrou diretamente) e o Sp. Braga (que teve de ultrapassar duas eliminatórias) jogarem a Liga Europa, também o Sporting e o Benfica representam o futebol português, mas na Liga dos Campeões.isaura.almeida@dn.pt.Champions está de volta, com Sporting e Benfica atrás de glória e milhões