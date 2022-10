Liga das Nações vale 300 mil euros aos clubes portugueses

Os clubes portugueses vão receber cerca de 300 mil euros pela presença dos seus jogadores na campanha Liga das Nações de futebol, disse esta terça-feira à Lusa fonte da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Este valor vai ser distribuído pela FPF aos nove clubes que cederam jogadores às seleções envolvidas na competição em que a equipa das quinas terminou no segundo lugar do Grupo A2, atrás da Espanha, apurada para a final four.

O Benfica é o clube que mais recebe, com 88 mil euros, seguido de Sporting, com 51 mil euros, e FC Porto, com 47,5 mil euros.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Casa Pia, com 30 mil, Nacional e Paços de Ferreira, com 22 mil euros cada, Gil Vicente e Vitória de Guimarães, com 15 mil cada, e Sporting de Braga, com sete, são os outros emblemas contemplados com estes montantes pela cedência de jogadores às seleções.

A final four da Liga das Nações vai ser disputada em junho de 2023, nos Países Baixos, pela seleção anfitriã, Espanha, Croácia e Itália.