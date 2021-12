Liga das Nações. Portugal no grupo de Espanha, Suíça e Rep. Checa

Já são conhecidos os adversários de Portugal na Liga das Nações 2022. A seleção nacional, que está na Liga A, ficou incluída no Grupo 2, com Espanha, Suíça e República Checa.

Tal como na última edição, a prova vai consistir em três ligas (A, B e C) de 16 seleções cada e uma quarta (D) de sete, com a composição deste agrupamento a ser decidida por promoções e despromoções.

Em junho e setembro do próximo ano, todas as seleções vão medir forças entre si, quer na condição de visitado quer como visitante, sendo que quatro das seis rondas têm de ser disputadas em junho, por motivos de calendarização, face à realização do próximo Mundial durante o inverno de 2022.

Os quatro vencedores dos grupos da Liga A qualificam-se para a fase final, que inclui meias-finais, final e partida de atribuição do terceiro e quarto lugares. Esta final four da Liga das Nações será realizada em junho de 2023.

O formato para a qualificação do Europeu de 2024 ainda não está confirmado, incluindo quaisquer detalhes sobre como as seleções podem garantir uma vaga no play-off através da Liga das Nações Os regulamentos de competição do Euro 2024 só devem ser aprovados e publicados até junho de 2022.

LIGA A

Grupo 1

França

Dinamarca

Croácia

Áustria

Grupo 2

Espanha

Portugal

Suíça

Rep. Checa

Grupo 3

Itália

Alemanha

Inglaterra

Hungria

Grupo 4

Bélgica

Países Baixos

Polónia

País de Gales

LIGA B

Grupo 1

Ucrânia

Escócia

Rep. Irlanda

Arménia

Grupo 2

Islândia

Rússia

Israel

Albânia

Grupo 3

Bónia Herzegovina

Finlândia

Roménia

Montenegro

Grupo 4

Suécia

Noruega

Sérvia

Eslovénia

LIGA C

Grupo 1

Turquia

Luxemburgo

Lituânia

Ilhas Faroé

Grupo 2

Irlanda Norte

Grécia

Kosovo

Chipre/Estónia

Grupo 3

Eslováquia

Bielorrússia

Azerbeijão

Casaquistão/Moldávia

Grupo 4

Bulgária

Macedónia Norte

Geórgia

Gibraltar

LIGA D

Grupo 1

Liechtenstein

Chipre/Estónia

Andorra

Letónia

Grupo 2

Malta

Casaquistão/Moldávia

San Marino

Em atualização.