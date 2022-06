Liga das Nações. Hungria humilha Inglaterra e Alemanha goleia Itália

A Hungria foi esta terça-feira a Inglaterra trucidar a seleção dos Três Leões por 4-0, num encontro disputado em Wolverhampton, com dois golos de Roland Sallai (aos 16' e 70'), do lateral Zsolt Nagy (80') e o médio Daniel Gazdag (89'). Desde 1928 que a Inglaterra não sofria um derrota tão expressiva em casa, com uma goleada por 5-1 frente à Escócia.

Em declarações ao Channel 4, o avançado inglês Harry Kane disse que "não é hora de entrar em pânico, é hora de levantar a cabeça. Não vemos a hora de tirar férias agora e voltar mais fortes em setembro".

Enquanto isso, no outro jogo do grupo, a Alemanha goleou a campeã europeia Itália por 5-2. A Mannschaft esteve mesmo a ganhar por 5-0, com a Squadra Azzurra a reduzir aos 78' (por Gnonto) e aos 90+4' (por Bastoni). Apesar de não ser surpreendente - uma vez que a Itália está em processo de renovação depois de falhar o apuramento para o Mundial -, este resultado pode mudar a imagem da Alemanha, que até agora não tinha ainda vencido, empatando todos os jogos na primeira ronda do grupo.

Pressão na saída de bola, Donnarumma erra e aí o Werner recebe cara a cara com o goleiro



Dois gols do alemão em dois minutos e 5x0 para Alemanha. "Renovação" italiana castigada hoje. #NationsLeague



pic.twitter.com/9f1AkcENL1 - Guilherme Lopes (@Guilopesf) June 14, 2022

Com este resultado, a Hungria lidera o grupo A3 com 7 pontos, seguida da Alemanha, com 6 e da Itália com 5. A Inglaterra é a última com apenas dois pontos em quatro jogos.