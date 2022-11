Líder da Juve Leo ao lado de Rúben Amorim: "Aqui ninguém é cego ou ingrato"

O líder da claque Juventude Leonina, Nuno Vieira Mendes, mais conhecido por Mustafá, utilizou as redes sociais para enviar uma carta aberta ao treinador do Sporting, Rúben Amorim, garantindo que o grupo organizado está ao lado do técnico.

Mustafá admitiu a desconfiança inicial para com Amorim, um assumido benfiquista que quando foi contratado tinha pouca experiência como treinador, mas frisou que o antigo médio é já "sem dúvida, um dos melhores treinadores da história do Sporting Clube de Portugal".

"No dia em que caíres, e até isso acontecer, ESTAREMOS CONTIGO! Não vais cair sozinho porque aqui ninguém é cego ou ingrato! És um escudo protetor de um clube inteiro, um escudo enorme que leva pancada de todos os lados. Tu e a tua equipa técnica não têm quem vos defenda e quem vos ajude, apenas têm quem vos lance às feras para proteger a sua própria pele, dando asas e deixando que agora muita gente critique o teu trabalho, mesmo sabendo o que eles te fizeram e ao que eles te sujeitaram. Mesmo assim, tu disseste 'PRESENTE', 'vamos à luta' e 'os meus jogadores são os melhores do mundo'", prosseguiu o líder da Juve Leo, num misto de elogios a Amorim e críticas à direção presidida por Frederico Varandas.

"No dia em que chegaste e foste apresentado, muitos de nós torcemos o nariz: 'o que é isto?!', 'um lampião sem curso', 'vem do Braga com 10 jogos feitos na primeira liga', 'tanto milhão por um treinador que nem treinador é' e tu chegas desta forma ao clube, és apresentado e fazes uma pergunta simples: 'e se corre bem?!'. E correu, correu bem para toda a gente. Correu bem para ti, para o clube, para o presidente (que lhe salvou o lugar) e principalmente para todos nós adeptos, que VENCEMOS!!!", pode ler-se.

"O que te fizeram dói a qualquer Sportinguista que se preze. Tentaram, e praticamente conseguiram, destruir o teu trabalho. Mentiram-te, fizeram-te passar uma imagem menos boa nos microfones da comunicação social, em que sem saber, mentias aos Sportinguistas. E todos nós, nas nossas conversas de treinador de bancada, dizemos o mesmo: 'se me fizessem o que lhe fizeram, depois de tanto nos ter dado, tinha batido a porta e ido embora'", prosseguiu Mustafá, que termina a carta com um agradecimento ao treinador: "Obrigado mister, obrigado Rúben Amorim, CONTIGO ATÉ AO FIM!"