Lewis Hamilton com a pole position para a corrida sprint do GP do Brasil

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) garantiu esta sexta-feira o primeiro lugar da grelha de partida para a corrida 'sprint' do Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1, uma das três provas com o novo modelo de duas corridas.

Hamilton fez a sua melhor volta ao circuito de Interlagos, em São Paulo, em 1.07,934 minutos, deixando o holandês Max Verstappen (Red Bull), líder do campeonato, a 0,438 segundos. O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) foi terceiro, a 0,535 segundos.

Desta forma, Lewis Hamilton parte do primeiro lugar para a primeira corrida, de apenas 100 quilómetros, disputada no sábado, que atribui três pontos ao primeiro, dois ao segundo e um ao terceiro classificado e que define a grelha de partida para a corrida principal, no domingo.

No entanto, Lewis Hamilton será penalizado em cinco lugares na grelha por troca de motor do seu Mercedes, independentemente do lugar em que termine a 'sprint race'.

O GP do Brasil é a 19.ª corrida da temporada das 22 previstas.

Max Verstappen lidera o campeonato, com 19 pontos de vantagem sobre Hamilton.