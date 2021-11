Lesão muscular afasta Palhinha do dérbi

João Palhinha vai falhar o jogo com o Benfica na próxima sexta-feira. O médio do Sporting saiu lesionado e em lágrimas do encontro com o Tondela de domingo (vitória por 2-0), ficando esta segunda-feira a saber que sofreu "uma lesão muscular na coxa direita" que o impedirá de alinhar no dérbi da 13.ª jornada da I Liga.

Palhinha falha assim o jogo com o Benfica. Em janeiro viu-se envolvido numa polémica com a contagem de cartões amarelos, que o afastaria da preparação do encontro com os encarnados. O caso acabou no tribunal, com o médio a ser autorizado a jogar. No entanto, como Rúben Amorim tinha preparado o jogo sem ele deixou-o no banco. O substituído, Matheus Nunes, que viria a ser o herói do jogo ao marcar o golo da vitórias aos 90+2 minutos (1-0).

Jovane Cabral e Rúben Vinagre também são baixas para o dérbi. Esta segunda-feira fizeram apenas tratamento às respetivas lesões, enquanto os titulares do encontro com o Tondela fizeram trabalho de recuperação.