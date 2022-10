Lesão de Pepe faz soar os alarmes no FC Porto e na seleção nacional

O anúncio foi feito esta sexta-feira por Sérgio Conceição no lançamento do jogo deste sábado no Algarve frente ao Portimonense (18.00, SportTV1). O central Pepe contraiu uma entorse no joelho "com alguma gravidade", no treino de quinta-feira, e vai falhar a partida com os algravios e mais alguns jogos. De acordo com o boletim clínico dos dragões, trata-se de uma entorse no joelho esquerdo com lesão do ligamento colateral interno, o que obriga, de acordo com especialistas consultados pelo DN, pelo menos a um mês de paragem.

A questão ganha relevância não só pelo grau de dificuldade de alguns dos próximos compromissos do FC Porto (a começar já dia 12 com o Bayer Leverkusen, para a Champions, e dia 21 com o Benfica, para o campeonato), mas também pelo facto de o defesa arriscar falhar o Mundial do Qatar, a poucas semanas do anúncio da lista definitiva de eleitos - o Campeonato do Mundo disputa-se entre 20 de novembro e 18 de dezembro.

"O Otávio faz parte de 25 elementos disponíveis, infelizmente não está um, que é o Pepe, porque fez uma entorse na quinta-feira no joelho, com alguma gravidade, e não vai estar neste e nem nos próximos jogos", referiu o técnico portista, sem adiantar o tempo de paragem a que o central de 39 anos ficará sujeito e se, de alguma forma, pode ter o Mundial em risco.

Estas lesões podem ter vários tipos de gravidade. Se for de grau 1, trata-se apenas de um estiramento, na maioria das vezes causado por uma entorse. Como não afeta a parte estrutural do ligamento, a recuperação é de cerca de quatro semanas. Mas há casos (grau 2 e 3) em que a recuperação é mais demorada, podendo ir de quatro a 12 semanas, dependendo se houve rompimento do ligamento. Ou seja, Pepe tem pela frente, no mínimo, um mês de paragem.

Pepe, que tem sido um dos intocáveis de Fernando Santos (a dupla no centro da defesa é ele e Rúben Dias), apesar de convocado para a dupla jornada da Liga das Nações (Rep. Checa e Espanha), em setembro, acabou por ser dispensado devido a problemas físicos.

Ao que tudo indica, o central portista irá recuperar da lesão a tempo de poder ser opção durante o Mundial. Mas poderá ainda não estar quando for divulgada a lista de eleitos, além de que irá estar pelo menos um mês sem competir. Por isso neste momento são muitas as dúvidas que se colocam em torno da sua chamada. Caso fique de fora abre-se uma vaga no eixo da defesa (apesar de Danilo poder fazer a posição) e o jovem António Silva, do Benfica, está à espreita de uma oportunidade.

