Eliud Kipchoge treina-se diariamente com outros grandes atletas de longa distância num centro localizado na cidade queniana de Kaptagat, onde as pistas são caminhos de areia.

O queniano Eliud Kipchoge, 37 anos, é o homem da maratona, bicampeão olímpico e campeão mundial especializado em provas de pista de longa distância e na maratona. Recordista mundial e considerado o maior maratonista de todos os tempos, em 2019 conseguiu a proeza de ser o primeiro homem na história a percorrer os 42,195 km abaixo de duas horas, com o tempo de 1:59:40 horas. A marca, porém, não foi reconhecida oficialmente. Engane-se, porém, quem pensa que este verdadeiro campeão, que recentemente foi considerado o melhor atleta masculino dos Jogos Olímpicos de Tóquio, treina num sofisticado centro de alto rendimento, cheio de tecnologias e de experts. Bem pelo contrário!

Eliud Kipchoge treina diariamente no Global Sports Communication, em Kaptagat, no Quénia, um lugar onde existem vacas a pastar e há galinhas por todo o lado. Um local bem modesto, cheio de caminhos de terra, como comprovou recentemente jornal desportivo espanhol Marca numa reportagem. "Ninguém está preparado para uma coisa assim, por muitos livros que se tenham lido sobre desporto. Kipchoge é atualmente o atleta mais influente do mundo e poderia ter todas as comodidades e luxos que quisesse, mas prefere a austeridade", escreveu o jornalista.