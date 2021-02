Juventus quer prolongar contrato de Ronaldo mais um ano

É esta quinta-feira notícia em Itália, precisamente na véspera do avançado português comemorar 36 anos. A Juventus quer prolongar mais um ano o contrato entre as partes, ou seja, estender o vínculo que termina em 2022 para 2023.

De acordo com o jornal Tuttosport, que avança com a notícia na primeira página, os responsáveis italianos já transmitiram esta intenção ao empresário Jorge Mendes, mas de momento ainda não existem negociações concretas nesse sentido.

Certo é que na Juventus acreditam que, apesar da idade, Ronaldo está numa forma extraordinária, e que por isso terá todas as capacidades para se manter no topo até aos 38 anos. Esta época, aliás, o avançado português, vencedor de cinco Bolas de Ouro, é o melhor marcador da equipa (22 golos em 23 jogos oficiais), além de se destacar também no capítulo das assistências (4).

Ainda nesta semana foi decisivo na 1.ª mão das meias-finais da Taça de Itália, ao marcar os dois golos da Juventus na vitória por 2-1 sobre o Inter Milão, que abre as portas a mais uma final da prova para o clube de Turim. E recentemente tornou-se no melhor marcador mundial de todos os tempos, ao marcar 763 golos em toda a carreira.

Esta é a terceira temporada que Ronaldo veste as cores da Juventus, ele que foi decisivo nos dois títulos de campeão nas duas anteriores. O clube de Turim, contudo, está a ter mais dificuldades no campeonato esta temporada, encontrando-se na quarta posição, a sete pontos do líder AC Milan, mas com menos um jogo.