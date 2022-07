Jota em definitivo no Celtic rende 7,5 milhões ao Benfica

O futebolista internacional sub-21 Jota é em definitivo jogador dos escoceses do Celtic, por cinco épocas, com o clube campeão da Escócia a acionar a cláusula de compra ao Benfica no valor de 7,5 milhões de euros.

"Jota chegou ao Celtic na última época e apaixonou-se pelo clube. Agora, o extremo português está entusiasmado em continuar este romance (...), tornando definitiva a mudança do Benfica para Glasgow, num acordo de cinco anos", refere o Celtic na sua página oficial na internet.

O avançado, de 23 anos, esteve na última temporada cedido pelo Benfica aos escoceses, num acordo em que o Celtic tinha opção de compra, e, segundo a imprensa, num negócio em que o clube escocês passará a ter 70% do passe, por 7,5 milhões de euros.

"Sinto-me estupendo. É um grande passo na minha carreira. Na última época foi uma grande experiência. Já sabia, mais ou menos, quão grande o Celtic era, mas apenas se compreende realmente estando dentro do clube e da estrutura", considerou o internacional português de sub-21.

Na primeira época na Escócia, Jota conquistou o campeonato e a Taça da Liga, participando em 40 jogos do Celtic, com 13 golos marcados e 14 assistências.

Na carreira, o jogador, que foi com Portugal campeão europeu de sub-17 e de sub-19, fez toda a formação, desde as escolinhas, no Benfica, clube pelo qual chegou a ser campeão -- alguns minutos em quatro jogos em 2018/19 -, mas não se conseguiu afirmar.

Em 2019/20, com Bruno Lage como treinador, e, mais tarde, com Nélson Veríssimo, Jota entrou em 19 jogos, 18 dos quais como suplente utilizado e muitas vezes nos últimos minutos.