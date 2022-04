José Mourinho visita santuário de Diego Maradona em Nápoles

O treinador da Roma, José Mourinho, foi este domingo depositar um ramo de flores no santuário dedicado ao argentino Diego Maradona em Nápoles, na véspera do encontro entre as duas equipas para a Liga italiana de futebol.

Mourinho visitou o 'Quartieri Spagnoli', um bairro espanhol na cidade em que o antigo futebolista Maradona brilhou, levando o clube napolitano ao título de campeão de Itália em 1987 e 1990, únicos 'scudettos' que ostenta.

L"omaggio a Diego Armando Maradona ❤️ pic.twitter.com/ifJ5GlDwqx - AS Roma (@OfficialASRoma) April 17, 2022

Um vídeo divulgado pela Roma na rede social Twitter dá conta da "homenagem a Diego Armando Maradona", em que se vê o técnico luso a visitar o 'santuário' e depositar lá uma coroa de flores, estando rodeado de dezenas de adeptos e escoltado pela polícia.

As duas equipas vão defrontar-se na segunda-feira com os napolitanos no terceiro lugar, com 66 pontos, e os romanos em quintos, com 57, e acabados de chegar às meias-finais da Liga Conferência Europa, após eliminarem o Bodo/Glimt.