Constantino e o número apurados para Paris 2024: "Está ligeiramente abaixo do que era estimável"

Constantino confessou que chorou de emoção ao saber que lhe iria ser entregue o doutoramento Honoris Causa, numa escola onde fez "muitas tropelias" e por ainda "ter condições de a receber", devido aos problemas de saúde que tem enfrentado e que o obrigaram a apresentar-se em cadeira de rodas. "Eu estou numa situação pessoal muito fragilizada. Eu saí há duas horas do hospital e vou ter de regressar. Esse facto quebra-me emocionalmente. Qualquer coisa que me digam ou evoquem tem enorme emoção. Choro com facilidade. As palavras dele estão um pouco nesta linha, na linha de quem me tocou do ponto de vista emocional, da minha sensibilidade", referiu.