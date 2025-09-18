José Mourinho promete “viver para o Benfica” até 2027

José Mourinho a ser José Mourinho. O Special One usou quase todas as palavras certas durante a apresentação como treinador do Benfica, ontem, no Seixal, onde orientou o primeiro treino de preparação para a estreia, amanhã, diante do AVS, para a 6.ª jornada da I Liga. Desde o “controlar as emoções” no momento especial em que assume o comando de “um dos maiores clubes do Mundo”, até ao reconhecimento pessoal, em que confessa “não ser um exemplo de fair play”, mas garante estar “menos egocêntrico” e mais centrado em dar alegrias aos adeptos, a mestria comunicacional que fez dele um especialista em mind games esteve sempre presente no discurso.Como quando revelou que o vínculo que assinou até 2027 “é um contrato com uma grande ética” e com um “respeito enorme pelos sócios” que vão concorrer à presidência do clube no dia 25 de outubro, porque é um vínculo até final da época 2025/26, com a possibilidade de ser renovado por mais uma, até junho de 2027. “Obviamente que, no dia seguinte às eleições, serei o treinador do Benfica. Quero trabalhar no Benfica, mas quero que as pessoas estejam no mesmo barco do que eu. Quero cumprir os dois anos e contrato, com êxito, e que o clube depois queira renovar comigo”, disse, já depois do clube informar a CMVM. "Mais se informa que 10 dias após o último jogo da época desportiva 2025/26, nas mesmas condições, tanto a Benfica SAD como o treinador poderão optar por não dar continuidade ao contrato para a época desportiva 2026/27.”Como não é ingénuo, muito menos ao ponto de pensar que agrada a todos os benfiquistas, espera que o seu trabalho convença até quem agora não o aplaude: “Como pessoa sou mais altruísta, menos egocêntrico, na alegria que posso dar aos outros. Eu não sou importante, os adeptos do Benfica é que são importantes. Estou aqui para servir, para fazer o Benfica ganhar. O ADN do Benfica é ganhar. Revejo-me muito na cultura, no perfil, naquilo que é o povo que ama o futebol.”Desportivamente, o setubalense garante estar “doido para vencer o próximo jogo” e ter aos 62 anos ainda “mais fome” de vencer, prometendo viver para o Benfica. “Sou o treinador de um dos maiores clubes do Mundo! Quero fechar-me nesta missão, quero centrar-me, não na dificuldade mas no prazer do que é o trabalho de um treinador. Focar-me em algo apaixonante. São 25 anos, mas não venho para celebrar a carreira. A promessa é clara, vou viver para o Benfica”, desabafou o Special One, confessando que ficou “com pele de galinha” ao ver tanta manifestação de benfiquismo durante o caminho para o Benfica Campus, no Seixal..Estreia repete dia históricoA estreia no banco das águias será com o AVS, na 6.ª jornada da I Liga, no sábado, 20 de setembro, precisamente no dia em que fará 25 anos da assinatura do primeiro contrato como treinador, com o Benfica. Então com 37 anos e só com experiência como adjunto, embora em grandes clubes, como Sporting, FC Porto e Barcelona, e trabalhando com técnicos credenciados como Bobby Robson ou Louis van Gaal, Mourinho foi aposta surpresa do então presidente João Vale e Azevedo e apresentado no dia 20 de setembro de 2000. Sairia a 5 de dezembro, dia em que se demitiu, depois de Manuel Vilarinho ganhar as eleições e anunciar Toni para treinador. Agora é ele aposta em pleno período eleitoral, com Rui Costa a escolher o novo treinador a pouco mais de um mês das eleições.Depois de 11 jogos de águia ao peito, antes de seguir para o União de Leiria e, mais tarde, para o FC Porto, onde se projetou para o futebol mundial, José Mourinho regressa à Luz com 26 troféus no currículo. E a quem pergunta que Mourinho é este que agora regressa e se ainda terá o toque de midas que fez dele um dos mais titulados da história, ele responde: “Na cabeça de alguma pessoas tenho dois currículos, um que durou um certo período e outro que é uma fase menos feliz da minha carreira. A minha infelicidade é que nos últimos cinco anos joguei duas finais europeias.”Sobre o modelo de jogo, admitiu que prefere jogar com uma defesa a quatro, mas, para já, “do ponto de vista tático” não vai mudar muito. “Vou meter o dedo mas de forma muito controlada. Muita coisa foi bem feita pelo meu antecessor”, disse o novo técnico do Benfica, elogiando Bruno Lage, afastado do cargo na terça-feira, após a derrota frente ao Qarabag (2-3), no Estádio da Luz, na estreia da Liga dos Campeões 2025/26. “Adapto-me àquilo que existe. Eu elogiei o plantel do Benfica [quando ainda treinava o Fenerbahçe e defrontou as águias] e voltarei a fazê-lo. Se perguntar se joguei com as palavras, sim, mas achei que o Benfica tinha feito um ótimo trabalho no mercado”, disse, revelando a tática para o imediato: “Atacar com 11 e defender com 11.”Na Luz, a equipa técnica do José Mourinho será composta por João Tralhão (adjunto), Pedro Machado (adjunto), António Dias (preparador físico) e Ricardo Formosinho (analista).isaura.almeida@dn.pt .25 anos e nove clubes depois, que Mourinho regressará ao Benfica?