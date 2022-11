Jornalista argentina é assaltada no Qatar e polícia pergunta-lhe que pena ela quer para o ladrão

A jornalista argentina Dominique Metzger foi assaltada enquanto cobria o Campeonato do Mundo e ficou incrédula com a pergunta que as forças policiais lhe fizeram: "Que queres que faça a Justiça perante isto?"

"Pensei que tinha percebido mal a tradução, mas não. Insistiam em perguntar-me que pena queria para o ladrão, se queria que o condenassem a cinco anos de prisão, que fosse deportado... Insistiam que eu podia escolher a pena. Eu dizia que queria que aparecessem as minhas coisas. Não queria pôr-me no lugar da Justiça", contou ao canal TN, referindo que as autoridades garantiram que iam encontrar a carteira, o pertence roubado, porque "há câmaras de alta definição em todo o lado".

• ULTIMA HORA: Periodista argentina Dominique Metzger sufrió un acto de robo en Qatar durante su cobertura del mundial. Comentó que las autoridades qataríes le preguntaron qué hacer con el ladrón cuando lo atrapen. @estreyaystar pic.twitter.com/kIBUePlObA - BREAKING NEWS (@NewsAlerts_ES) November 20, 2022

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Acabam de me roubar a carteira quando estávamos a fazer a transmissão ao vivo. Fui à polícia e mandaram-me para aqui fazer a denúncia, porque me garantem que está tudo vigiado e que vão encontrar a carteira com os meus documentos, dinheiro, cartões, que é obviamente o que mais me preocupa", narrou.

A jornalista diz não se ter apercebido do roubo. "Num determinado momento estávamos com umas pessoas e talvez tenha sido aí. Quando ia tirar a carteira para comprar uma água, reparei", explicou.