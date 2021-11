Jorge Jesus: "Sabemos que este jogo não nos dará a qualificação"

Pintar o quadro de maneira diferente ou a forma como Jorge Jesus olha para o momento do Benfica. Questionado sobre a mini-crise de resultados, o treinador encarnado afastou o "quadro negro" de quem olha apenas para os últimos jogos. Ele prefere olhar para o cenário dos 19 encontros da época e para o Bayern Munique, amanhã, às 20.00 (Eleven Sports).

Rui Costa disse no domingo, após o empate com o Estoril (1-1), que a equipa precisa de ganhar as dinâmicas do início da época. Viu nessa declaração do presidente uma crítica? "É conforme quiserem pintar o quadro. Podem pôr a intenção que quiserem numa palavra. O presidente [Rui Costa] fala todos os dias com o treinador sobre o que mais nos interessa para a avaliação do futebol do Benfica. É verdade o que ele disse, perdemos a liderança, em 30 pontos possíveis desde o início da época perdemos 5. Esse sentimento do presidente é também o do treinador e dos jogadores. Não éramos campeões por estamos em primeiro, mas agora também não perdemos o foco por estamos a um ponto da liderança. Fizemos 10 jogos no campeonato, temos 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. É como quiserem pintar o quadro. Tão fácil como isso. O ideal era 100%...", respondeu Jesus na antevisão do encontro com o Bayern que há dias aplicou uma pesada derrota aos benfiquistas (4-0).

Agora o jogo é em Munique e o treinador espera mais organização da sua equipa. Segundo o técnico, o empate com os canarinhos deixou marca no balneário encarnado "emocional e psicologicamente". Mas isso faz parte da vida: "Isto mexe com a equipa, mas já passou. Agora temos outro jogo, outra competição, um adversário que não tem nada a ver com o Estoril, com um poder muito grande e que nos vai por à prova."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O treinador do clube da Luz admitiu que não vai lançar Radonjic no onze inicial frente ao Bayern Munique: "Em princípio não. Falamos de jogadores diferentes e é preciso defender melhor. Em princípio não."

Os bávaros precisam apenas de um empate para se apurarem para os oitavos de final da Champions, mas as contas que interessam ao emblema português são outras. "Sabemos que este jogo não nos dará a qualificação. Os jogos que passam pelo apuramento são o próximo jogo com o Barcelona e depois o ultimo com o Dinamo Kiev, não tenho dúvidas", admitiu o treinador.

Jorge Jesus desvalorizou ainda a recente pesada derrota do Bayern Munique diante do Borrussia Mönchengladbach na Taça da Alemanha (0-5). "O futebol tem estes momentos inesperados. O Bayern perdeu por 5-0, estando num momento muito forte, e nem o treinador consegue explicar. O Müller disse mesmo que era inexplicável, porque nunca sentiu a equipa tão perdida como naquele jogo. São coisas que acontecem no futebol", lembrou o técnico, esperando beneficiar com algumas fragilidades da equipa alemã como "as saídas rápidas para poder surpreender, porque eles defendem com poucos jogadores".

E sem deixar "murchar o balão" se sofrer golos.

Julian Nagelsmann regressa ao banco após recuperar da covid-19

Julian Nagelsmann falhou o jogo da Luz depois de ter testado positivo à covid-19, mas, tudo indica que estará no banco no jogo de terça-feira, em Munique, e espera um Benfica idêntico. "O Benfica não vai mudar, jogou bem na primeira volta. Tiveram alguns problemas na liga portuguesa recentemente, mas com grande qualidade, mentalidade e experiência", afirmou esta segunda-feira o treinador do Bayern, em conferência de imprensa de antevisão do jogo da quarta jornada.



"A capacidade física e a velocidade dos avançados" ao dispor de Jorge Jesus, como Darwin Nuñez e Rafa Silva, é um fator a ter em conta:"Vimos que eles são capazes de defender com agressividade e de, mesmo assim, sair com perigo em transições. Teremos de ser muito maduros para chegarmos aos 12 pontos e garantir a nossa qualificação."



Nagelsmann disse ainda estar otimista em relação às recuperações de Upamecano, Goretzka e Lucas Hernández, mas mostra mais reservas relativamente a Alphonso Davies, que ainda se debate com problemas musculares, mas foi o escolhido pelo clube para fazer a antevisão do jogo com o Benfica, o que indica que estará apto. O jogador faz 21 anos na terça-feira e confessa que os três pontos serão uma boa prenda.