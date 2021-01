Jorge Jesus infetado com covid-19

Jesus com infeção respiratória tem presença no banco em dúvida

Jorge Jesus está infetado com covid-19, anunciou esta quinta-feira o Benfica.

Apesar de ter testado sete vezes negativo nas últimas duas semanas, exames complementares de diagnóstico realizados esta quarta-feira indiciaram um comportamento típico de infeção originado pelo novo coronavírus, explicaram os encarnados.

No entanto, o técnico de 66 anos testou positivo num derradeiro teste PCR. "Tratando-se de um caso atípico, de índole rara, há contudo evidência de situações similares em que, apesar de sucessivos testes negativos, o vírus é detetável somente ao fim de alguns dias, com o evoluir da infeção respiratória e o agravamento dos sintomas", pode ler-se num comunicado publicado pelo Benfica no site oficial.

Jorge Jesus vai estar em isolamento nos próximos dias, com o corpo clínico do Benfica a acompanhar o seu estado de saúde, que se encontra estável.

O treinador esteve ausente do banco na vitória por 3-0 desta quinta-feira do Benfica ao Belenenses SAD, nos quartos-de-final da Taça de Portugal, e a equipa foi comandada pelo adjunto João de Deus.

O Benfica revelou esta quarta-feira que Jorge Jesus estava com uma "infeção respiratória", embora "clinicamente estável".

As águias têm registado recentemente um elevado número de casos de infeção pelo novo coronavírus no plantel profissional, que afastou 10 jogadores da receção ao Nacional, na segunda-feira, para a 15.ª jornada da I Liga.

Comunicado do Benfica na íntegra:

"1 - O Benfica informa que Jorge Jesus apresenta um quadro clínico de infeção respiratória provocado por SARS-CoV-2.

2 - Apesar de nas últimas duas semanas o treinador ter acumulado 7 testes negativos, exames complementares de diagnóstico efetuados durante o dia de ontem no Hospital da Luz indiciaram um comportamento típico de infeção originado pelo novo coronavírus.

3 - Nesse sentido, procedeu-se à realização imediata de um primeiro teste rápido - que deu igualmente negativo -, e de um PCR cujo resultado positivo foi conhecido já durante a madrugada.

4 - Tratando-se de um caso atípico, de índole rara, há contudo evidência de situações similares em que, apesar de sucessivos testes negativos, o vírus é detetável somente ao fim de alguns dias, com o evoluir da infeção respiratória e o agravamento dos sintomas.

5 - Jorge Jesus vai estar em isolamento nos próximos dias, com o corpo clínico do Benfica a acompanhar o seu estado de saúde, que se encontra estável. O Sport Lisboa e Benfica endereça rápidas melhoras ao seu treinador e apela a que a sua privacidade seja respeitada."