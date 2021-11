Jorge Jesus explica almoço com presidente Rui Costa

Jorge Jesus desvalorizou esta quinta-feira a importância dada ao almoço que teve com o presidente Rui Costa esta semana e revelou que só em janeiro decidirá se vai ao mercado por um central para o lugar do lesionado Lucas Veríssimo.

Segundo o treinador do Benfica, já houve vários almoços e até jantares com Rui Costa e a data deste almoço desta semana é que pode ter sido interpretada dentro de um certo contexto. "Se o presidente quisesse falar comigo ou eu com ele sobre o Benfica não íamos para um restaurante. Estamos aqui todos os dias no Seixal. É hábito nosso, é amizade profunda", revelou o treinador do Benfica, sem tocar no assunto da possível saída da Luz no final da época.

Sobre a fotografia com Antonio Tabet, ator e antigo vice-presidente para a área da comunicação do Flamengo ... foi uma coincidência. "Qualquer dia não posso sair de casa. Já estou habituado, não me perturba. Não sei se é dirigente, não conhecia essa pessoa. Nesse dia tirei mais de 100 fotografias, não nego fotografias a ninguém. Agora sei que é ator, da Porta dos Fundos. Isso para mim não é problema, não é tema. Perdoem-me o que vou dizer. Acho que jornalismo não é isso, isso é das revistas cor-de-rosa", atirou o treinador benfiquista.

Para já, o treinador só pensa no jogo com o Paços de Ferreira da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, esta sexta-feira (20.45), o 400.º de Jesus no banco encarnado: "E espero ter muito mais. É sentido de orgulho, estar tantos anos num clube top, europeu e português. É para isso que trabalho, com a mesma paixão e o mesmo interesse."

No jogo de sexta-feira com os castores "tudo pode acontecer". Até porque é um jogo a eliminar e todas as equipas querem conquistar o troféu: "É o sonho de todos os jogadores e treinadores fora do contexto das equipas que lutam para ser campeãs. O Paços vai dificultar ao máximo a vida ao Benfica e o Benfica preparou-se para fazer um excelente jogo, como fez com o Sp. Braga. Vai ser um jogo competitivo e difícil para o Benfica. O Paços sabe os momentos do jogo, tem alguns jogadores internacionais, como Eustáquio. Tenho um conhecimento profundo da equipa do Paços de Ferreira, Jorge Simão a mesma coisa em relação ao Benfica. Os treinadores portugueses sabem anular o que as outras equipas têm de bom."

Jesus mostrou-se ainda confiante e ambicioso nas várias frentes que se avizinha,. Além do jogo da Taça com os pacenses o Benfica joga com o Barcelona na terça-feira e depois com o BSAD e o Sporting para o campeonato. "A calendarização traz sempre complicações. Se quiseres estar nas competições sempre para ganhar, sabes que isso traz-te dificuldades e tens de tomar decisões para dois jogos. Qual é o mais importante? Não sei. para mim o jogo da Taça e o jogo da Champions têm a mesma importância. A Taça é especial no nosso futebol. O objetivo na Liga dos Campeões está atingido, estamos a discutir uma fase de grupos com o Barcelona e por isso, enquanto treinador do Benfica, estou orgulhoso", disse o técnico encarnado.

E sem poder contar com o lesionado Lucas Veríssimo e Otamendi que só agora volta da seleção, admite mudanças táticas e regressar ao 4x4x2 e abandonar o esquema de três centrais: "Trabalhámos essa possibilidade esta semana."

Lucas Veríssimo operado em Barcelona

Lucas Veríssimo viajou esta quinta-feira para Barcelona, onde será submetido a uma intervenção cirúrgica para debelar um problema no joelho direito. O defesa central do Benfica sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior na vitória frente ao Sp. Braga, no dia 7 de novembro.

O jogador será acompanhado por um médico e um fisioterapeuta do clube durante a recuperação, que se prevê longa. Veríssimo só voltará aos relvados na próxima época e Jorge Jesus esclareceu na conferência de Imprensa desta quinta-feira que ainda não decidiu se vai ao mercado. "Em janeiro logo se vê" se vai ou não mercado para contratar um central. Para já vai "trabalhar o Ferro, o André Almeida e o Tomás [Araújo]".

Na opinião do técnico, o jogo com o Sp. Braga (6-2) foi "perfeito tirando a lesão do Lucas", um jogador "muito importante na estratégia do Benfica".