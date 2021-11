Jesus e o falhanço de Seferovic: "Em 30 anos que sou treinador nunca vi isto"

O Benfica empatou esta terça-feira com o Barcelona (0-0), em Camp Nou, e manteve vivo o objetivo de se apurar para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Seferovic teve tudo para dar a vitória às águias aos 90'+4' minutos e Jorge Jesus disse nunca ter visto um falhanço assim e confessou que acreditava no apuramento já hoje: "Vim convencido que ia vencer aqui o Barcelona."



"O Benfica foi uma equipa muito forte defensivamente. É verdade que durante 34 minutos o Barcelona teve uma ou duas chances de golo, agora flagrantes como o Benfica teve... não. Num lance em que nem o keeper [guarda-redes] está lá... Em 30 anos que sou treinador nunca vi isto, mas aconteceu. A mim e ao Benfica", disse o técnico do Benfica na flash interview da Eleven Sports.

O empate em Camp Nou é um bom resultado, mas isso não significa que tenha sido um dos melhores jogos da equipa encarnada esta época: "Nem pouco mais ou menos. Mas foi um dos jogos em que no final mais sofri. Falando daquela jogada do Haris. Fomos muito fortes defensivamente, faltou-nos alguma qualidade individual, como o Everton, o Rafa ou o João Mário, não renderam o que costumam. Mas defensivamente estivemos bem."

Otamendi foi dos melhores em campo em Camp Nou e lamentou a perdida do suíço. "O Seferovic tentou, não foi golo porque são coisas do futebol. Mas que temos mais uma final em casa e tentaremos jogar para ganhar e conseguir o apuramento", disse o defesa central argentino, dando a receita para vencer o D. Kiev: "Manter a mesma mentalidade de hoje. Jogámos para ganhar."

O falhanço do avançado do Benfica também foi comentado por Xavi. "Subimos nos últimos minutos, foi praticamente o único erro que tivemos na defesa. Merecíamos os três pontos, mas o futebol é assim. Um ponto não é suficiente para nós. Faltou o golo para nos classificarmos já", disse o treinador do Barcelona, ressalvando que "foi um grande jogo de futebol. Especialmente da parte do Barcelona".