Jorge Jesus, de saída do Benfica, já não vai ao Dragão

Jorge Jesus estará de saída do Benfica e já não vai orientar a equipa no jogo desta quinta-feira (21.00) no Estádio do Dragão, avança a SIC Notícias.

O técnico e o presidente do clube, Rui Costa, têm uma reunião marcada para esta terça-feira, a dois dias do clássico com o FC Porto, a contar para o campeonato.

No Brasil, o Jornal O Dia diz que o Jesus revelou que pediu a demissão. "Coloquei o meu cargo à disposição. Estou de saída", afirmou, tendo adiantado tratar-se de uma rescisão por mútuo acordo.

Nélson Veríssimo, que presentemente orienta a equipa B, deverá assumir o comando técnico dos encarnados, tendo sido chamado de urgência a Lisboa, uma vez que estava em estágio no norte do país com a formação secundária das águias, que esta terça-feira defronta o Feirense.

O treino marcado para esta terça-feira de manhã no centro de estágios do Benfica, no Seixal, foi cancelado.

Esta notícia surge um dia depois de Jorge Jesus ter decidido o afastamento de Pizzi dos trabalhos do plantel, na sequência de palavras do jogador no balneário após a derrota no clássico da última quinta-feira ante o FC Porto no Estádio do Dragão, a contar para a Taça de Portugal (0-3).

O treinador tomou a iniciativa de pedir o afastamento do atleta, que esta segunda-feira treinou sozinho, à margem dos companheiros de equipa, que segundo o Record terão recusado treinar, em solidariedade com o camisola 21, um dos capitães. Esta revolta motivou mesmo a intervenção​​​​ do presidente do clube, Rui Costa.

A imagem de Jorge Jesus ficou desgastada durante o mês de dezembro, devido à derrota caseira diante do vizinho e rival Sporting no dia 3 (1-3), a reunião entre o treinador e responsáveis do Flamengo e, mais recentemente, a eliminação da Taça de Portugal no Dragão.

O Benfica, 3.º classificado da I Liga a quatro pontos dos líderes FC Porto e Sporting, tem agendado para esta quinta-feira (21.00) nova visita ao Dragão, desta vez num jogo para o campeonato.

