Jorge Jesus com suspeita de infeção respiratória

O Benfica anunciou esta quarta-feira o cancelamento da conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Belenenses SAD, marcado para amanhã (21.15 horas) a contar para a Taça de Portugal.

Os encarnados revelam que o treinador de 66 anos está a realizar testes médicos devido a uma suspeita de infeção respiratória "cuja origem está nesta altura a ser despistada", de acordo com o site oficial.

O Benfica garante, no entanto, que "a situação não é grave", mas obriga ao cancelamento da conferência de imprensa, remetendo o clube para as próximas horas a atualização do estado de saúde do treinador.