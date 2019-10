Jorge Jesus arrisca ver o resto do campeonato da bancada

Jesus: "Penso que vou deixar um legado no Flamengo e no futebol brasileiro"

Flamengo ganha com reviravolta no fim e Jesus festeja em grande

Jorge Jesus não se calou no final do jogo com o Athletico Paranaense e agora pode sofrer as consequências. O treinador português e o Flamengo são alvo de um processo por parte do Superior Tribunal de Justiça Desportiva que podem custar a suspensão do treinador e multas.

Os dois artigos pelo qual Jorge Jesus vai ser julgado podem implicar a suspensão de uma a 12 partidas e uma multa que pode ascender aos cem mil reais (21.700 euros).

O Flamengo, líder do campeonato brasileiro, está sujeito ao pagamento de uma multa até cem mil reais pelo atraso de dois minutos no regresso da equipa dos balneários.

No final do jogo como Athletico Paranaense, que o Flamengo venceu por 0-2, Jesus criticou a arbitragem e em especial o VAR, em especial por ter revertido um penálti assinalado pelo árbitro. No final, na conferência de imprensa, o treinador disse sobre o vídeoárbitro: "Esse senhor tem que ir para casa, tem de ir de férias."

Em comunicado, o clube do Rio de Janeiro saiu em defesa do treinador. "A atuação da arbitragem, tanto no campo quanto no VAR, foi desastrosa e muito prejudicial ao Flamengo."