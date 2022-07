Jorge Fonseca eliminado no primeiro combate no GP de Zagreb

O judoca português Jorge Fonseca, bicampeão mundial e líder do 'ranking' internacional, foi este domingo eliminado no primeiro combate disputado na categoria de -100 kg do Grande Prémio de Zagreb, nos '16 avos de final'.

Fonseca beneficiou de um 'bye' na primeira ronda, mas cedeu por 'wazari' diante do polaco Piotr Kuczera, de 27 anos e vencedor do 'Grand Slam' de Paris, num duelo de 4.45 minutos, em que o adversário de leste foi sancionado com dois 'shido'.

Em 2022, o judoca luso de 29 anos também já fora afastado no primeiro duelo dos Campeonatos Europeus de Sófia, em maio, embora tenha conquistado entretanto o 'Grand Slam' de Antalaya, além do Open de Praga, em março, e do Grande Prémio de Portugal, em janeiro.