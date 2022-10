Jogo interrompido por 40 minutos por falha nas tecnologias do VAR

O jogo da 11.ª jornada do Campeonato Inglês entre Leeds United e o líder Arsenal, disputado este domingo em Elland Road, foi interrompido durante 40 minutos após uma avaria elétrica nas conexões com a tecnologia da linha de golo e com o VAR.

Com aproximadamente um minuto de jogo, o árbitro Chris Kavanagh suspendeu a partida após um arremesso lateral para assinalar o problema técnico.

Os jogadores regressaram ao balneário enquanto os técnicos trabalhavam para resolver o problema.

Quase 25 minutos depois da interrupção, o árbitro fez alguns testes para verificar se estava tudo a funcionar e chamou os jogadores, que fizeram um novo aquecimento.

A partida foi finalmente retomada depois de 40 minutos de paralisação.