Jogo entre Sporting e FC Porto agendado para 11 de setembro

Estádio José Alvalade vai ser o palco do clássico Spoeting-FC Porto no dia 11 de setembro

O jogo entre o Sporting e o FC Porto, da quinta jornada da I Liga de futebol, vai ser disputado no dia 11 de setembro, sábado, às 20:30 no estádio José Alvalade, anunciou esta terça-feira a Liga de clubes.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) revelou o calendário da quinta jornada do campeonato, com o clássico entre 'leões' e 'dragões' a ser agendado para o dia 11 de setembro, o mesmo dia em que o Benfica vai visitar o Santa Clara, em jogo marcado para as 18:00.

A quinta jornada arranca com a partida entre o Paços de Ferreira e o Sporting de Braga, também no dia 11 de setembro, às 15:30, e vai encerrar na segunda-feira, com o jogo entre o Tondela e o Estoril Praia.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Com quatro jornadas disputadas, o Benfica segue na liderança isolada do campeonato com 12 pontos, seguindo-se Sporting, FC Porto e Estoril Praia, todos com 10.

Programa da quinta jornada:

- Sábado, 11 de setembro:

Paços de Ferreira. Ferreira -- Sporting de Braga, 15:30

Santa Clara -- Benfica, 18:00

Sporting -- FC Porto, 20:30

- Domingo, 12 de setembro:

Moreirense -- Famalicão, 15:30

Gil Vicente -- Vizela, 18:00

Boavista -- Portimonense, 18:00

Vitória de Guimarães -- Belenenses SAD, 20:30

- Segunda-feira, 13 de setembro:

Marítimo -- Arouca, 19:00

Tondela -- Estoril Praia, 21:15