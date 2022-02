Jogadores do Grêmio feridos por pedras atiradas ao seu autocarro

Vários futebolistas do Grêmio ficaram feridos no sábado, quando o autocarro que os transportava foi apedrejado, alegadamente por adeptos do Internacional, o seu rival tradicional de Porto Alegre.

"Neste momento, toda a atenção está centrada no jogador paraguaio Mathias Villasanti, que foi atingido no rosto por uma pedra, enquanto outros membros da delegação também sofreram ferimentos", relata o Grêmio na sua página oficial do Twitter.

O Grêmio referiu ainda que, "ante a agressão cobarde e absurda sofrida", comunicou à Federação Gaúcha de Futebol, do Estado do Rio Grande do Sul, a intenção de não disputar o jogo ante o Internacional, tendo a mesma decidido adiar o encontro, que ainda não tem data marcada.

O ataque, de acordo com relatos de testemunhas à polícia, ocorreu quando a equipa passava frente a um parque onde se encontrava cerca de uma centena de adeptos do Internacional, que se preparavam para assistir ao jogo entre as duas equipas, a contar para o campeonato gaúcho.

O presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, condenou a atitude dos adeptos da sua equipa e ofereceu a colaboração do clube para identificar os autores do ataque contra o seu rival tradicional, que lidera o campeonato com 17 pontos, mais cinco do que o 'Colorado', apenas quarto.

A polícia do Rio Grande do Sul, estado fronteiriço com a Argentina e o Uruguai, deteve até ao momento dois suspeitos de terem participado no ato.

Este incidente ocorre dois dias depois de outro ataque similar ao autocarro do Bahía, da cidade de Salvador, após o rebentamento de um artefacto explosivo ter causado ferimentos em dois jogadores do Bahía.