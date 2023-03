Jogadores de clube brasileiro trancados no balneário ao intervalo de um jogo

Os jogadores do clube brasileiro de futebol Ypiranga ficaram trancados a cadeado no balneário durante o jogo de domingo em casa frente ao Grêmio, da primeira mão das meias-finais do Campeonato Gaúcho.

A modesta equipa brasileira, que nessa altura perdia por 0-1 devido a um golo do conceituado avançado internacional uruguaio Luis Suárez, até surpreendeu ao dar a volta ao resultado e vencer por 2-1, graças a um bis de Erick, mas o que deu mais que falar foi o que aconteceu durante o (prolongado) período de descanso.

Num vídeo partilhado nas redes sociais, o guarda-redes Edson apareceu a partir um cadeado com a ajuda de um pé de cabra e de um funcionário, perante o descontentamento de um dirigente.

Funcionários do Ypiranga tiveram que arrombar um cadeado no portão do vestiário, o que atrasou a entrada dos jogadores no intervalo do jogo. Segundo diretores do Canarinho o cadeado foi colocado pela FGF. pic.twitter.com/a8dRKDji6n - Jean Soares (@JeanSoaresrg) March 19, 2023

Os responsáveis do Ypiranga acusam a Federação de Futebol Gaúcha de ter colocado o cadeado no intervalo do jogo. A entidade que tutela o futebol no Rio Grande do Sul já reagiu, através de um comunicado, garantindo estar a apurar "os factos para que tal situação não volte a acontecer".

"Reforçamos, também, que não foi colocada em risco a segurança e a integridade de ninguém durante o ocorrido", indica a nota.