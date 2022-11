Jogador saudita avisou Messi para o que lhe ia acontecer. "Não vais ganhar"

Mundial do Qatar

O jogo entre a Argentina e a Arábia Saudita continua a dar que falar. Depois da vitória surpreendente dos sauditas e de, na sequência, o rei ter decretado feriado nacional para esta quarta-feira, tornou-se viral um vídeo onde se vê um jogador saudita a confrontar Lionel Messi.

Tudo aconteceu depois do segundo golo da Arábia Saudita, marcado por Al Dawsari. Durante os festejos da equipa, o defesa-central Ali Albulayhi dirigiu-se ao astro argentino na zona de meio-campo, deu-lhe algumas palmadas nas costas, confrontando Messi de seguida num tom visivelmente aguerrido.

#DEPORTES l El jugador Albulayhi fue a buscar a @messiIioneI tras uno de los goles de #ArabiaSaudita.#PeriodicaSo #Messi #Qatar2022 pic.twitter.com/3QUhdMFlX3 - PeriodicaSo (@periodica_so) November 22, 2022

O teor da interação entre ambos foi revelado pelo próprio defesa, já depois do final do encontro. "Disse-lhe [a Messi] que ele não iria conseguir ganhar o jogo", afirmou Ali Albulayhi.

Depois de ter sido confrontado pelo saudita, Lionel Messi sorriu apenas, visivelmente surpreendido.

A Argentina, recorde-se, foi derrotada por 2-1 pela Arábia Saudita na estreia do Mundial. A reação dos meios de comunicação argentinos não tardou a chegar e o jornal Olé falava num "golpe mundial", e o adjetivo utilizado para um jogo que teve uma reviravolta e ainda três golos anulados à seleção das Pampas era só um: "Incrível". Para o desportivo, "a Argentina perdeu muito mais do que um jogo frente à Arábia Saudita. Esqueceu-se dos jogadores no balneário e arrancou o Mundial da pior maneira".