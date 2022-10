Jogador russo de futsal do Benfica impedido de entrar na Roménia para jogar a Champions

As restrições à Rússia e aos seus cidadãos devido à guerra na Ucrânia impede o Benfica que utilizar o seu jogador Ivan Chishkala na ronda principal da Liga dos Campeões de futsal, que se inicia esta quarta-feira na Roménia e na qual terá de medir forças com os húngaros do Haladás, os ucranianos do Uragan e os romenos do United Galati.

Num comunicado publicado no site oficial, o Benfica esclareceu que Chishkala "está provisoriamente impedido" de entrar na Roménia "por questões relacionadas com a sua cidadania".

"Apesar das diligências efetuadas pelo clube, o jogador não recebeu autorização das entidades da Roménia para entrar naquele país", acrescentam os encarnados, referindo que, esta terça-feira, o jogador "fez a viagem de regresso para Portugal" devido ao impedimento de entrar em território romeno.

De qualquer forma, uma vez que esta fase da Champions irá decorrer até sábado, o Benfica garante que irá continuar "a envidar esforços para que o jogador ainda possa viajar", por forma a que possa ajudar a equipa nesta competição.

Ivan Chishkala, de 27 anos, nasceu na cidade russa de Norilsk, sendo internacional pelo seu país e um dos principais jogadores do plantel do Benfica, clube que representa desde 2020, depois de ter jogado no Gazprom-Urga.