Jogador do Alverca caiu inanimado no relvado e foi levado para o hospital

O jogador do Alverca Alex Apolinário caiu este domingo inanimado em campo, durante o jogo com o União de Almeirim, da 10.ª jornada do Campeonato de Portugal de futebol. Foi transportado para o hospital.



O jogador brasileiro não estava a disputar qualquer lance quando caiu inanimado, ao minuto 27 do jogo, no Complexo Desportivo do Futebol Clube de Alverca. De imediato os jogadores fizeram sinal ao árbitro Gonçalo Carreira, que interrompeu a partida e as equipas médicas entraram de imediato em campo.

Alex Apolinário foi transportado para o Hospital de Vila Franca de Xira pelos bombeiros de Alverca, que realizaram manobras de reanimação ainda no relvado. O jogador seguiu "estável para o hospital", segundo o jornal OJogo.

Dada a gravidade da situação a partida foi suspensa e os jogadores das duas equipas abraçaram-se em círculo no relvado.

"Neste momento somos um só clube. O atleta do FC Alverca Alex Apolinário sofreu uma paragem cardíaca durante a partida desta manhã. Estamos a aguardar mais informações e todos nossos pensamentos estão nas melhoras do atleta, com seus familiares e amigos", escreveu o Almeirim nas redes sociais.

Na última temporada o jogador do Alverca foi herói na Taça, ao apontar o primeiro golo da vitória frente ao Sporting (2-0).