João Victor já está em Lisboa: "Sempre foi o Benfica, nada de FC Porto"

O defesa brasileiro João Victor chegou na manhã desta quinta-feira a Lisboa para oficializar a transferência do Corinthians para o Benfica, tendo chegado ao aeroporto acompanhado pelo diretor desportivo dos encarnados, Rui Pedro Braz.

João Victor garantiu que sempre foi do seu interesse assinar pelas águias. "Esta é uma mudança muito boa. Sempre quis vir para o Benfica, é um dos maiores clubes da Europa e o melhor de Portugal. Estou muito feliz e tenho a certeza que vou fazer uma grande história", em declarações à chegada a Portugal.

Sobre um eventual interesse do FC Porto, o defesa de 23 anos deixou uma garantia: "Não quero falar. Quis vir para o Benfica, é o que tenho a dizer. Conversas com o FC Porto? Não sei, isso é com os meus empresários. Sempre foi o Benfica, nada de FC Porto", finalizou.

O jogador vai agora fazer os habituais exames médicos devendo ser apresentado logo de seguida, sendo provável que amanhã siga viagem com os seus novos companheiros para o estágio que o Benfica vai realizar em Inglaterra.