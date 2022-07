João Victor fugiu do atletismo para se tornar num central protagonista

João Victor, 23 anos, chegou ontem a Lisboa, assinou um contrato válido por cinco temporadas e foi oficializado como reforço do Benfica, numa negociação em que os encarnados se adiantaram ao FC Porto, que também pretendia o jogador, e chegaram a acordo com o Corinthians num raide ao Brasil do diretor desportivo Rui Pedro Braz. Hoje já vai integrar a comitiva que viaja para Inglaterra para realizar um estágio.

Segundo foi possível apurar, o defesa que se destacou ao serviço do Corinthians, custou cerca de nove milhões de euros ao Benfica, que comprou 80% do passe.

"É uma mudança muito boa. Tive sempre como escolha vir para o Benfica, é um dos maiores clubes da Europa e o maior de Portugal. Estou feliz com a minha escolha e tenho a certeza que vou fazer grande história aqui. Interesse do FC Porto? Não quero falar, quis vir para o Benfica. Não sei de conversas, isso é com os meus empresários. Foi sempre o Benfica, nada de FC Porto", referiu no aeroporto.

João Victor deu nas vistas nos dois últimos anos no Corinthians, ele que na infância começou por se destacar no atletismo, por influência do pai.

"O meu pai sempre foi atleta e começou a levar-me para o atletismo. Mas no meio da pista havia um campo de futebol e eu ficava sempre a ver o pessoal jogar. O meu pai percebeu que o que eu queria mesmo era estar ali com a bola. Acabou por colocar-me numa escolinha e peguei o gosto, até trocar o atletismo totalmente pelo futebol. Mas o atletismo ajudou-me bastante. Hoje uma das minhas maiores características é a velocidade", contou João Victor ao site UOL Esporte.

O defesa começou a praticar futebol mais a sério no Noroste, no campeonato paulista de sub-15. Depois rumou aos sub-17 do Botafogo, e aí chamou a atenção do Atletico-MG, onde foi um dos destaques das categorias jovens, tendo mesmo sido convocado para a seleçao sub-20 brasileira em 2016.

Dois bons anos no Atlético-MG levaram-no até Itália, para prestar provas na Fiorentina. Mas não ficou. Em 2017 foi cedido pelo Coimbra, clube propriedade do banco BMG, ao Corinthians. Com poucas oportunidades no Timão, acabou por ser emprestado primeiro ao Inter de Limeira e depois ao Atlético-GO no Brasileirão de 2020.

"Começou como lateral e deu-se muito bem. Depois acabou por ganhar um lugar no eixo da defesa. É um central rápido, bom no jogo aéreo e com boa saída de bola", descreveu o treinador Vágner Mancini, ex-técnico do Atlético-GO.

"Quando cheguei ao Atlético-GO fui ver os dados dele e houve uma coisa que me a chamou atenção: ele tinha velocidade de extremo (ponta/atacante)", revelou Marcelo Cabo, que também o orientou no Atlético-GO.

Fã de Ramos e Marquinhos

Em 2021, depois de ser campeão estadual, regressou ao Corinthians e pegou de estaca na equipa, com 48 jogos realizados. Esta época, sob a orientação do português Vítor Pereira, era também intocável no eixo da defesa e considerado um dos melhores defesas centrais a atuar no campeonato brasileiro.

"Evoluiu e cresceu muito, e como ainda é jovem acredito que vai crescer mais. É uma pessoa exemplar e um grande jogador. Tem potencial para chegar à seleção brasileira", elogiou recentemente Gil, que fez dupla com ele no Corinthians.

João Victor nunca escondeu o desejo de atuar fora do Brasil. E ainda recentemente o admitiu, garantindo, contudo, que para sair era para ser... "protagonista". "Estou feliz no Brasil, mas tenho o objetivo de jogar na Europa. Todos os jogadores pensam e sonham em jogar na Liga dos Campeões. Não quero ir só por ir, mas para ser protagonista, não é para ficar no banco", perspetivou.

Além da velocidade e da força, o próprio João Victor destaca a sua capacidade de sair com a bola controlada e a jogar de cabeça erguida. "Foi algo que aprendi ainda nas escolinhas. Tive um treinador muito importante, que nos treinos dizia sempre que era proibido despejar bolas para a frente, que era para sair a jogar", revelou numa entrevista ao Globo Esportes, em janeiro, na qual admitiu que admira os centrais Sergio Ramos e Marquinhos, do PSG, e que atualmente já não sente a mesma paixão que em criança pelo futebol: "Levo mais como trabalho. Gosto muito do que faço, obviamente, mas quando estamos no meio perde-se um pouco a paixão".

Via aberta para Enzo Fernández

O River Plate foi eliminado na madrugada de ontem nos oitavos de final da Taça Libertadores, não indo além de um empate sem golos diante do Vélez Sarsfield, deixando via aberta para a chegada de Enzo Fernández ao Benfica. Os encarnados já tinham anunciado um acordo com o médio argentino, mas a sua chegada estava dependente da campanha do River na Libertadores. Apesar de o técnico Marcelo Gallardo ter referido que a situação de Enzo ainda não era clara, tudo indica que o jogador se possa juntar ao estágio que o Benfica vai realizar a partir de hoje até dia 14 em Inglaterra. A SAD benfiquista já tinha anunciado um princípio de acordo com o River Plate pelo médio de 21 anos, que vai custar 10 milhões de euros (mais oito mediante objetivos), ficando as águias com 75% do passe.

