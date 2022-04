João Sousa eliminado na primeira ronda do Estoril Open

João Sousa, número 1 nacional, foi esta terça-feira eliminado na primeira ronda do Estoril Open, ao ser derrotado pelo argentino Sebastian Baez (n.º 59 do ranking) pelos parciais de 6-1 e 6-3, em apenas uma hora e cinco minutos.

Sousa, campeão do Estoril Open em 2018, recebeu o primeiro wild card da organização para o quadro principal do único torneio português do ATP Tour, mas uma vez mais caiu logo na ronda inaugural.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O tenista português vai manter-se em prova na vertente de pares, depois de na segunda-feira ter batido (em conjunto com o uruguaio Pablo Cuevas) os australianos Matthew Ebden e Max Purcell.

O único representante português em singulares é agora Nuno Borges, que assegurou na segunda-feira presença na segunda ronda do torneio ao superar o espanhol Pablo Andujar, que acabou por desistir quando o marcador registava 6-4 e 3-0, ao fim de uma hora e dois minutos.