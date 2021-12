João Palhinha renovou com o Sporting até 2026. O clube anunciou esta sexta-feira a renovação do médio, que se encontra a recuperar de uma lesão e não é opção para Rúben Amorim, no jogo de sábado, com o Boavista. A cláusula de rescisão mantém-se nos 60 milhões de euros.

O internacional português, de 26 anos, tinha renovado pela última vez a 14 de outubro de 2020. Nessa altura assinou até 2025, vínculo que agora prolongou por mais um ano.

"É mais um objetivo cumprido, com muito mérito, esforço e sacrifício. É o meu sexto contrato desde que cheguei ao Sporting, com 17 anos. Já lá vão quase dez anos e a verdade é que o tempo passa a correr. Sempre acreditei, mas jamais esperei fazer este trajeto. A renovação é o reconhecimento por parte da estrutura do meu valor e trabalho", disse o jogador, sem esquecer que Rúben Amorim "tem sabido retirar sempre o melhor" dele.

"Tenho de agradecer ao mister e à estrutura pela confiança depositada em mim. A única coisa que posso fazer agora é continuar a retribuir com todo o meu esforço e empenho dentro das quatro linhas. Desde que cheguei sempre fui um profissional exemplar e dei tudo por este clube", acrescentou Palhinha.

Esta sexta-feira, quando questionado sobre a iminente renovação de Palhinha, durante a antevisão do jogo de hoje com o Boavista (20.30, Sport TV), Rúben Amorim não escondeu a estratégia da estrutura leonina no que a renovações diz respeito: "Em relação ao Palhinha, estamos seguros. Tem muitos anos de contrato. Estamos é a tentar reforçar o contrato dele, porque assim o merece. É de louvar na estrutura do clube que tendo um jogador seguro, demonstra que nós estamos atentos a quem trabalhar. Independentemente de terem contrato longo, tentamos fazer melhorias sabendo que todos no plantel merecem. Vamos tentar chegar a todas as casas."

Campeão nacional na época passada, o médio conquistou ainda uma Supertaça Cândido Oliveira e duas taças da Liga, contando 12 internacionalizações e dois golos.