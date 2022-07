João Palhinha: "Saio do Sporting realizado porque conseguimos reerguer o clube"

Tal como o DN avançou ontem, João Palhinha vai ser jogador do Fulham de Marco Silva. O jogador foi apanhado pela CNN Portugal a embarcar para Inglaterra esta tarde e revelou o que lhe ia na alma na hora do adeus ao clube de Alvalade. "Estou muito orgulhoso do que fiz no Sporting com os meus colegas. Vou jogar para a melhor liga do mundo [Premier League]. Foi quando teve de acontecer, não se forçou nada", disse o médio, no Aeroporto Humberto Delgado, à CNN Portugal, revelando que foi à Academia Cristiano Ronaldo despedir-se dos ex-companheiros. "Fui à Academia despedir-me dos meus colegas. Custou-me muito, mais do que estava à espera. Só tenho de agradecer por tudo o que vivi no Sporting. Saio realizado porque conseguimos reerguer o clube", afirmou Palhinha, que aos 26 anos vai emigrar pela primeira vez.



Segundo o médio, Marco Silva, técnico do Fulham, teve um papel decisivo na transferência: "Ele foi fundamental. Queria-me muito e demonstrou-me isso através da persistência que teve, pois falou comigo mais do que uma vez. Vou à procura de ter sucesso. Vou para a melhor liga do mundo e quero demonstrar o meu valor. Como disse, saio daqui realizado por ter conquistado troféus e reerguido o clube."

O emblema inglês vai pagar 20 milhões de euros pelo passe do leão, podendo ainda apagar mais dois milhões de euros se o jogador e o clube atingirem certos objetivos, num negócio que pode chegar aos 22 milhões de euros.