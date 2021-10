João Matias ganha prata nos Europeus de ciclismo de pista

O português João Matias sagrou-se esta terça-feira vice-campeão de eliminação nos Europeus de ciclismo de pista, que hoje arrancaram em Grenchen, Suíça, conquistando a primeira medalha lusa na prova.

Na prova que vai retirando da corrida o último a cruzar a meta de duas em duas voltas, o português só foi superado pelo russo Sergei Rostovtsev, no 'sprint' final, enquanto o francês Thomas Boudat ficou com o bronze.

Matias conquistou o primeiro 'metal' para Portugal logo ao primeiro dia no Velódromo Tissot, numa jornada em que a estreante Daniela Campos foi 18.ª, de 19 participantes, na prova de scratch.

Sempre bem colocado, o português poupou forças na primeira metade da corrida, sem grandes movimentações na frente do grupo, e foi crescendo na pista, que viu duas neutralizações, primeiro pela queda do israelita Rotem Tene, quando corriam 15 ciclistas, e, depois, quando o eventual campeão soltou um pé do pedal, já entre os oito melhores.

O português foi-se defendendo e conquistando posições, e quando sobravam quatro ciclistas atacou a corrida, numa movimentação que lhe 'garantiu' uma medalha.

Mais tarde, ainda conseguiu deixar de fora o francês Boudat, que regressou à pista depois de anos dedicado apenas à estrada, mas já não teve forças para discutir o ouro com Rostovtsev, novo campeão europeu.

O ciclista do Louletano-Loulé Concelho sucede assim a Iúri Leitão, que no ano passado também se sagrou vice-campeão europeu de eliminação.

Matias, de 30 anos, soma a primeira medalha em Europeus para si, e para Portugal em Grenchen, ao primeiro dia, com a seleção nacional representada por um total de cinco ciclistas, na senda de seis medalhas em 2020.

Pouco antes, no scratch, Daniela Campos não conseguiu surpreender o pelotão feminino; a jovem, que se estreia nos Europeus para ganhar experiência, segundo indicou antes do arranque o selecionador Gabriel Mendes, tentou dar uma volta de avanço ao pelotão, a oito do final, sem sucesso, numa movimentação que lhe daria segurança.

No 'sprint' final, não disputou os primeiros lugares, acabando em 18.º, com a britânica Katie Archibald, campeã olímpica do madison e prata na perseguição por equipas, em Tóquio2020, a impor-se.

A britânica somou o 15.º ouro em Europeus ao bater a francesa Valentine Fortin, segunda, e a polaca Daria Pikulik, terceira, com a campeã de 2020, a italiana Martina Fidanza, arredada das medalhas no quarto lugar.

Na quarta-feira, entram em ação a olímpica Maria Martins, na prova de eliminação feminina, e Iúri Leitão, na corrida por pontos, no regresso ao campeonato da Europa para o campeão europeu do scratch, 'vice' em eliminação e bronze no omnium.

Com o calendário do ano transato afetado pela pandemia de covid-19, os Europeus de Plovdiv, na Bulgária, 'renderam' seis 'metais' a Portugal: além das medalhas de Leitão, também Ivo Oliveira, ausente este ano devido a lesão, arrebatou o ouro na perseguição individual, e a prata no madison, ao lado do irmão Rui.

No feminino, Maria Martins conseguiu o bronze na eliminação, sendo a única que já tinha medalhado em 2019, então com o terceiro posto no scratch. Em 2018, Ivo Oliveira foi prata na perseguição e o irmão Rui segundo na eliminação.