João Cancelo muda-se para o Bayern porque pretende jogar mais

O futebolista internacional português João Cancelo justificou esta terça-feira no desejo de alcançar mais sucessos a sua decisão de se transferir do Manchester City para o Bayern Munique.

"O Bayern é um grande clube, um dos melhores do mundo, e é uma enorme motivação para mim jogar lado a lado com estes extraordinários jogadores", disse o defesa direito, durante a conferência de imprensa de apresentação no Bayern, clube que conquistou no ano passado o 10.º título consecutivo alemão.

João Cancelo, de 28 anos, que estava a cumprir a quarta temporada ao serviço dos campeões ingleses, revelou-se "muito contente e desejoso por ir trabalhar" com os novos colegas, num clube que disse ter sempre apreciado como jogador.

"Desde o primeiro momento em que manifestou o interesse em mim tive o desejo de vir para cá. Decidi mudar pelos poucos minutos de jogo que tive nas últimas semanas, não teve nada a ver com a relação com o treinador [Pep Guardiola]. Eu queria mais minutos e tinha um clube atrás de mim como o Bayern, pelo que decidi partir para uma nova aventura", afirmou Cancelo, negando qualquer atrito com o treinador espanhol do Manchester City.

O Bayern tem na quarta-feira um jogo para os oitavos de final da Taça da Alemanha, em casa do Mainz, e Cancelo diz-se pronto para jogar.

"Estou prontíssimo para jogar, ansioso por vestir esta camisola. Espero que o resultado de amanhã [quarta-feira] seja positivo, para que possamos continuar na Taça", afirmou.

Na ocasião, o diretor desportivo dos bávaros, Hasan Salihamidzic, admitiu que o clube já pensava antes em João Cancelo.

"O João é um jogador que já pensávamos há algum tempo, porque apreciamos as suas qualidades. Ele ajusta-se ao nosso sistema devido ao seu jogo ofensivo e dinamismo, além de a sua mentalidade e experiência encaixarem bem na nossa equipa", sublinhou.

Salihamidzic disse que os recentes contratempos no lado esquerdo da defesa, com a lesão no joelho de Lucas Hernandez durante o Mundial e com as complicações sofridas por Noussair Mazraoui após uma infeção com a covid-19, potenciaram ainda mais a vinda de Cancelo, que pode ocupar igualmente o lado esquerdo da defesa.

"Com várias ausências confirmadas, algumas a longo termo, fazia todo o sentido ir buscar mais um jogador, ainda por cima que faz não só o lado direito da defesa, como também outros papéis, como a lateral esquerdo e também no meio-campo", finalizou.

João Cancelo vai jogar no Bayern Munique até final da temporada, por empréstimo do Manchester City, num negócio que inclui uma opção de compra, anunciaram hoje os dois clubes nos respetivos sites oficiais.

Cancelo estava a cumprir a quarta temporada ao serviço dos campeões ingleses, que o contrataram à Juventus em 2019, por 65 milhões de euros (ME), emergindo, desde então, como uma das principais figuras do 'onze' comandado por Pep Guardiola, ultimamente na lateral esquerda.

Com 154 jogos e nove golos pelos 'citizens', o defesa luso acabou por perder espaço nas opções do técnico catalão desde que regressou do Mundial2022, disputado entre novembro e dezembro, sendo que apenas participou em cinco dos 10 encontros que o City realizou no último mês e só foi titular em três deles.

Cancelo é o terceiro jogador português a representar o Bayern Munique, depois de Renato Sanches, que se transferiu do Benfica em 2016 e esteve ligado aos bávaros até 2019, e Tiago Dantas, que foi cedido pelos 'encarnados' em 2020/21.