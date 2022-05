João Almeida sobe para segundo da geral no Giro

João Almeida (UAE Emirates) subiu este domingo ao segundo lugar da Volta a Itália em bicicleta, atrás de Juan Pedro López (Trek-Segafredo), ao terminar em quinto na subida ao Blockhaus, da nona etapa, vencida pelo australiano Jai Hindley (BORA-hansgrohe).

O português, que liderou a edição de 2020 do Giro durante 15 etapas, concluiu os 191 quilómetros da tirada, entre Isernia e Blockhaus, em 05:34.44 horas, com o mesmo tempo do vencedor, num grupo com o francês Romani Bardet (DSM), o equatoriano Richard Carapaz (INEOS) e o espanhol Mikel Landa (Bahrain-Victorious).

O espanhol Juan Pedro López conseguiu segurar a camisola rosa, ao terminar no 15.º posto, 01.46 minutos depois do primeiro grupo, mas viu reduzida a vantagem, para 12 segundos sobre Almeida, 14 sobre Bardet e 15 sobre Carapaz.

Na segunda-feira, o pelotão da 105.ª edição do Giro vai beneficiar do segundo dia de descanso da corrida, antes de enfrentar os 196 quilómetros da 10.ª etapa, entre Pescara e Jesi, num percurso praticamente plano, apenas com duas contagens de montanha de quarta categoria.