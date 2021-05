João Almeida é segundo na 19ª etapa do Giro. Egan Bernal segue líder

João Almeida terminou a 19.ª etapa da Volta a Itália em bicicleta no segundo lugar

O português João Almeida foi esta sexta-feira segundo classificado na 19.ª etapa da Volta a Itália em bicicleta, ganha pelo britânico Simon Yates (BikeExchange), que se aproximou do líder da geral, o colombiano Egan Bernal (INEOS).

Yates, de 28 anos, cumpriu os 166 quilómetros entre Abbiategrasso e Alpe di Mera em 4:02.55 horas, 11 segundos a menos do que o português, que voltou a ser segundo, com Bernal a terminar no terceiro posto, a 28.

Na geral, a liderança continua com o colombiano, que tem agora uma vantagem de 2.29 minutos para o italiano Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), segundo posicionado, e 2.49 para Yates, terceiro. João Almeida é oitavo, a 8.26 do camisola rosa.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No sábado, a 20.ª e penúltima etapa liga Verbania a Valle Spluga, em 164 quilómetros, na última tirada em pelotão, em alta montanha, antes do contrarrelógio de domingo, em Milão.