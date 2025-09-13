João Almeida igualará feito de Joaquim Agostinho 51 anos depois

O ciclista português da UAE Team Emirates – XRG João Almeida reforçou o estatuto de um dos melhores voltistas de sempre de Portugal. Ao terminar a 20.ª etapa da Volta a Espanha, depois da subida da Bola del Mundo, no segundo lugar da geral, garante o seu segundo pódio em Grandes Voltas, depois do terceiro lugar na Volta a Itália de 2023.O português estava a 44 segundos de Jonas Vingegaard, camisola vermelha, mas o dinamarquês desfez as dúvidas no último quilómetro e levou mais uma etapa na prova, atacando com inclinações de 20%.João Almeida chegou a 22 segundos, passando a estar a 1m16s do que será o vencedor da prova. Iguala os feitos de Joaquim Agostinho, que teve dois lugares no pódio em Espanha. O terceiro posto de 1971 e o segundo de 1974, uma Vuelta polémica em que a curta diferença de 11 segundos sempre deixou suspeição nas cronometragens oficiais. Agostinho chegou a ser dado como vencedor após o contrarrelógio. 51 anos depois, Portugal voltará a estar no pódio da Vuelta e Almeida iguala o melhor resultado de sempre do país em Grandes Voltas.Somente João Almeida e Joaquim Agostinho conseguiram alcançar pódios, por Portugal. Agostinho tem um pódio de vantagem, no caso pelo Tour de 1978.João Almeida já tinha feito história para o ciclismo português, em 2024, ao ser o primeiro português a conseguir fechar no top-5, na classificação geral, todas as três grandes voltas. O melhor resultado na Volta a Itália foi em 2023 com um terceiro lugar, na Volta a França teve como melhor resultado um quarto lugar (2024), e na Volta a Espanha tinha como melhor desempenho um quatro lugar (2022). Tom Pidcock, da Q36.5, fecha o pódio da geral, o primeiro da sua carreira em Grandes Voltas.A etapa de sábado tinha cinco contagens de montanhas e terminava no alto da Bola del Mundo. A última subida do dia, classificada com categoria especial (a mais elevada), continha 12,4 quilómetros de extensão com uma inclinação média acima dos 8%. No domingo, a etapa plana de Madrid será de consagração, não se esperam alterações. Jonas Vingegaard, vencedor de duas Voltas a França, vai ganhar pela Visma a sua primeira Volta a Espanha. Venceu três etapas durante a prova. João Almeida ganhou uma, no Angliru. Está previsto policiamento extra, com 1500 forças de segurança adicionais para evitar manifestações pró-Palestina.