Jesus com infeção respiratória tem presença no banco em dúvida

Está confirmado. Jorge Jesus, treinador do Benfica, está com uma infeção respiratória, um diagnóstico a que o departamento clínico dos encarnados chegou depois de realizados os exames complementares de diagnóstico.

Nesse sentido, o Benfica anuncia que é ainda uma incógnita a presença do técnico no banco de suplentes no jogo desta quinta-feira (21.15 horas) no Estádio da Luz, frente ao Belenenses SAD, a contar para os quartos-de-final da Taça de Portugal.

Jorge Jesus encontra-se "clinicamente estável", mas a sua presença no banco a orientar a equipa "está dependente do evoluir do seu estado de saúde" nas próximas horas.