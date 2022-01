Jéssica Silva reforça equipa de futebol feminino do Benfica

Jessica Silva: "Quero estar e ser distinguida entre as melhores do futebol feminino"

A futebolista internacional portuguesa Jéssica Silva vai jogar no Benfica, depois de ter alinhado em clubes como Lyon e Kansas City, revelou esta sexta-feira o clube lisboeta, em conferência de imprensa.

Aos 27 anos, Jéssica Silva regressa ao futebol português, quatro épocas depois de ter rumado ao Levante, proveniente do Sporting de Braga.

A avançada natural de Vila Nova de Milfontes detém no seu historial a Liga dos Campeões em 2019/20 e um campeonato francês, conquistados ao serviço do Lyon, duas Taças da Suécia, a representar o Linkoping, depois de ter envergado as camisolas de União Ferreirense e Albergaria.

Jéssica Silva, que falhou por lesão a única presença de Portugal na fase final de um campeonato da Europa, em 2017, conta nove golos nas 80 vezes que vestiu a camisola da seleção portuguesa.

A jogadora assinou contrato com os 'encarnados' até 2025.