Japão surpreende, vence a Espanha e passa como líder do grupo E

O Japão - com o sportinguista Hidemasa Morita a titular - venceu esta quinta-feira a Espanha por 2-1 e apurou-se para os oitavos-de-final como líder do grupo E.

O jogo - tal como o grupo, que por momentos teve a Costa Rica apurada - foi repleto de emoções. A Espanha começou a ganhar, com um golo de Álvaro Morata, aos 11 minutos. Mas a primeira grande hipótese até foi do Japão, aos 8 minutos, por Junya Ito, que atirou ao lado.

Mas a emoção estava reservada para a segunda parte, com o Japão no espaço de três minutos a passar de eliminado (a Alemanha vencia e era segunda no grupo) a líder. O primeiro golo surgiu aos 48 minutos por Ritsu Doan, e, aos 51', foi a vez de Tanaka marcar, num lance polémico, uma vez que não é claro se a bola saiu ou não antes do cruzamento que deu o golo.

Nos minutos finais, a Espanha carregou e pressionou o Japão, mas o resultado não se alterou.

