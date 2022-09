Já são conhecidos os grupos e os jogos da Taça da Liga

O Benfica foi o único dos três grandes a ficar com apenas equipas da II Liga no seu grupo da primeira fase da Taça da Liga, cujo sorteio se realizou esta sexta-feira na sede da Liga, no Porto.

Os encarnados ficaram integrados no grupo C, juntamente com Estrela da Amadora, Moreirense e Penafiel, enquanto o Sporting, detentor do troféu, ficou inserido no grupo B, com os também primodivisionários Marítimo e Rio Ave e o Farense, do segundo escalão.

O FC Porto foi sorteado no grupo A, com Vizela e Desportivo de Chaves, da I Liga, e Mafra, da II, tendo o Sporting de Braga, habitual presença na fase final da prova, ficado no grupo D, com Paços de Ferreira e Casa Pia, da I Liga, e o Trofense, do segundo escalão.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os vencedores dos oito grupos da primeira fase da prova, que vai decorrer entre 18 de novembro e 17 de dezembro, apuram-se para os quartos de final, que vão decorrer a uma só mão entre 20 e 23 de dezembro.

A final four, marcada para Leiria, vai ser disputada entre 24 e 28 de janeiro de 2023.

Veja os jogos da 1.ª jornada marcados para 19 de novembro:

GRUPO A

FC Porto-Mafra

Vizela-Desp. Chaves

GRUPO B

Marítimo-Rio Ave

Sporting-Farense

GRUPO C

Penafiel-Moreirense

Estrela da Amadora-Benfica

GRUPO D

Sp. Braga-Trofense

Paços de Ferreira-Casa Pia

GRUPO E

Sp. Covilhã-Gil Vicente

Nacional-Portimonense

GRUPO F

Vilafranquense-V. Guimarães

B SAD-Boavista

GRUPO G

Arouca-Feirense

Leixões-UD Oliveirense

Folga: Santa Clara

GRUPO H

Tondela-Estoril

Torreense-Ac. Viseu

Folga: Tondela

Já é também conhecido o caminho até à final marcada para Leiria a 28 de janeiro. A saber:

QUARTOS DE FINAL (de 20 a 23 de dezembro)

Vencedor grupo C - Vencedor grupo G (jogo A)

Vencedor grupo A - Vencedor grupo E (jogo B)

Vencedor grupo B - Vencedor grupo D (jogo C)

Vencedor grupo H - Vencedor grupo F (jogo D)

FINAL FOUR (em Leiria, entre 24 e 28 de janeiro)

Vencedor jogo A - Vencedor jogo C

Vencedor jogo B - Vencedor jogo D