Italianos dão Sérgio Conceição como certo no Nápoles

Sérgio Conceição parece estar mesmo de saída do FC Porto e esta segunda-feira o jornal Corriere dello Sport dá o português como certo no Nápoles. De acordo com a mesma notícia, Conceição será anunciado como técnico dos napolitanos nos próximos dias.

Para esta segunda-feira está prevista uma conversa entre Pinto da Costa, presidente do FC Porto, e o treinador. Só depois se saberá ao certo se o futuro do técnico passa mesmo pelo futebol italiano ou se ao invés permanecerá no FC Porto, uma hipótese, contudo, que não se deverá confirmar.

Sérgio Conceição, recorde-se, atuou vários anos em Itália como jogador do Inter Milão, Lazio e Parma.

O Nápoles terminou a liga italiana no quinto lugar, perdendo um lugar na Champions precisamente na última jornada, no domingo, após um empate caseiro com o Verona. A equipa era treinada pelo antigo internacional italiano Gennaro Gattuso, que deixou o cargo precisamente no domingo.

Outro jornal, neste caso a Gazzetta dello Sport, avançou com outros nomes para treinador o Nápoles. À cabeça Massimo Allegri, ex-treinador da Juventus, que terá rejeitado, e ainda Luciano Spalletti e Simone Inzaghi.