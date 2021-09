Itália bate um novo recorde de invencibilidade entre seleções

Os campeões europeus, que falharam um penálti, por Jorginho, aos 53 minutos, não perdem desde setembro de 2018, quando foram batidos por Portugal, por 1-0, com golo de André Silva (53 minutos), na Liga das Nações, no Estádio da Luz, em Lisboa.

A Itália bateu o registo da Espanha, entre 2006 e 2009, e do Brasil, entre 1993 e 1996, embora neste caso com um revés nos penáltis, na final da Copa América de 1995, com derrota frente ao Uruguai.

Com Seferovic no 'onze', os helvéticos tiveram no guarda-redes Yann Sommer a sua principal figura, mantendo a esperança de ganhar o grupo C, no qual são segundos, com sete pontos em três jogos, enquanto os transalpinos lideram, com 11 pontos em cinco desafios.

A Polónia, treinada pelo português Paulo Sousa, foi golear a São Marino, por expressivo 7-1, ficando com 10 pontos no grupo I, a cinco da Inglaterra que antes tinha goleado Andorra (4-0) e mais um do que a Albânia, que ganhou à Hungria por 1-0.

O bracarense Abel Ruiz e o sportinguista Pablo Sarabia foram titulares na Espanha, com o reforço 'leonino' a marcar o quarto tento da goleada 4-0 à Geórgia, num grupo B em que a Grécia, com o benfiquista Vlachodimos, empatou 1-1 no Kosovo, que resgatou um ponto com golo de Muriqi, aos 90+2 minutos.

A Espanha passou a liderar, provisoriamente, com 10 pontos em cinco jogos, mais um do que a Suécia que, no entanto, só contabiliza três desafios (o último dos quais triunfo por 2-1 sobre os espanhóis), enquanto o Kosovo tem quatro pontos e a Grécia três.

O benfiquista Vertonghen foi titular na goleada da Bélgica por 3-0 à República Checa, horas depois de o País de Gales ter ganho por 3-2 na Bielorrússia.

Os belgas comandam o grupo E com 13 pontos, seguidos da República Checa, com sete, mais um do que os galeses que, ainda assim, têm dois jogos a menos, somando três.

A Arménia era a líder surpresa do grupo J, contudo foi hoje arrasada e destronada pela Alemanha, agora treinada por Hansi Flick, que goleou por 6-0, começando com um 'bis' de Gnabry.

A Roménia ganhou por 2-0 ao Liechtenstein e com isso passou a somar nove pontos, a um da Arménia e a três da Alemanha, no grupo mais equilibrado, já que a Macedónia do Norte tem oito pontos.